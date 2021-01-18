Костомаров признался в непростых отношениях с Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Фигурист Роман Костомаров признался, что на шоу «Ледниковый период» у него были очень непростые отношения со своей звездной партнершей - телеведущей Региной Тодоренко. Поначалу они раздражали друг друга, из-за рабочих нюансов конфликтовали. А после номера со змеей спортсмен не смог сдержаться и принялся употреблять отборный русский мат.

«Мы начали друг друга раздражать. Программу Регина откатала не очень, стала беситься, что это я ее так плохо учу. Я смотрю на нее большими глазами: „Ты совсем, что ли, с ума сошла?! Иди, пусть тебя кто-нибудь другой учит“. Появилась злость. То, что не бесило до этого, начало сильно раздражать. Один-два выпуска все было на грани. Отъедешь куда-нибудь и материшься в бортик. Разлюбил я богиню льда свою!» — рассказал Костомаров в интервью журналистам hellomagazine.com.

А вот после номера, который у пары получилось откатать хорошо, в отношениях начало наблюдаться потепление. Костомарову и Тодоренко удалось финишировать по итогам шоу третьими, поэтому на тот момент они уже были хорошими друзьями. Причем, до такой степени, что спортсмен предложил телезвезде вместе махнуть на Мальдивы.

«После усиленной тренировки Роман решил немного разгрузить Регину от фигурного катания. И думает: «Дай-ка я ей напишу: «А может, поедем на Мальдивы вместе, когда проект закончится?».

На что Регина Петровна ему отвечает:

«Роман Сергеевич, а что в это время будут делать Влад с Оксаной?», — об этой истории рассказала супруга Костомарова - фигуристка Оксана Домнина.

Разумеется, все это было сделано ради шутки - участники ледового дуэта вместе никуда лететь не собирались.