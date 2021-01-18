Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Бориса Грачевского Белоцерковскую.

После смерти Бориса Грачевского его молодая вдова - актриса Екатерина Белоцерковская - оказалась в сложном положении. Известно, что их общему сыну Филиппу нет еще и года, и все это время молодая мама была полностью сосредоточена на его уходе и воспитании. При этом, полностью полагаясь на своего супруга, больше никаких источников дохода она не имеет.

Знаменитости, тесно дружившие с семьей, запустили инициативу помощи молодой вдове. Например, художник Никас Сафронов брал на себя обязанности по организации похорон Бориса Юрьевича.

Не остались в стороне и поклонники режиссера: кто-то из них обратился через соцсети с предложением финансово помочь Белоцерковской к актрисе Ирине Безруковой, бывшей жене Сергея Безрукова.

Ирина же отреагировала на этот призыв достаточно спокойно:

«Катя за помощью не обращалась».

И в ответ предложила всем желающим написать лично самой Екатерине и узнать лично от нее, как обстоят ее дела и нужна ли ей финансовая поддержка. Для этого Ирина поделилась ссылкой на аккаунт вдовы Грачевского в Instagram.

Ирина Безрукова поддерживала дружеские отношения с покойным Грачевским. Актриса посмертно поблагодарила кинорежиссера за то, что исполнил ее детскую мечту сняться в «Ералаше».