Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

Сегодня, 12:54

0

Image 16+
Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Бориса Грачевского Белоцерковскую.

После смерти Бориса Грачевского его молодая вдова - актриса Екатерина Белоцерковская - оказалась в сложном положении. Известно, что их общему сыну Филиппу нет еще и года, и все это время молодая мама была полностью сосредоточена на его уходе и воспитании. При этом, полностью полагаясь на своего супруга, больше никаких источников дохода она не имеет.

Знаменитости, тесно дружившие с семьей, запустили инициативу помощи молодой вдове. Например, художник Никас Сафронов брал на себя обязанности по организации похорон Бориса Юрьевича.

Не остались в стороне и поклонники режиссера: кто-то из них обратился через соцсети с предложением финансово помочь Белоцерковской к актрисе Ирине Безруковой, бывшей жене Сергея Безрукова.

Ирина же отреагировала на этот призыв достаточно спокойно:

«Катя за помощью не обращалась». 

И в ответ предложила всем желающим написать лично самой Екатерине и узнать лично от нее, как обстоят ее дела и нужна ли ей финансовая поддержка. Для этого Ирина поделилась ссылкой на аккаунт вдовы Грачевского в Instagram.

Ирина Безрукова поддерживала дружеские отношения с покойным Грачевским. Актриса посмертно поблагодарила кинорежиссера за то, что исполнил ее детскую мечту сняться в «Ералаше».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

Сегодня, 12:54

Костомаров признался в непростых отношениях с Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Сегодня, 12:54

Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

Сегодня, 11:49

Иосиф Пригожин считает, что Моргенштерн способен одержать победу на «Евровидении»

Вчера, 21:34

Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

Вчера, 17:59

После развода Бари Алибасов помирился с бывшей женой, Федосеевой-Шукшиной

Вчера, 13:04

Бузова не хочет покидать ТНТ после закрытия «Дома-2»

18-01-2021, 23:14

Найдены пропавшие картины на миллионы долларов из коллекции актера Алексея Баталова

18-01-2021, 21:34

Бедрос Киркоров смерть Бориса Грачевского связал с пророчеством Ванги

18-01-2021, 21:24

Лазарев объяснил свое отсутствие в шоу «Танцы со звездами»

18-01-2021, 18:09

Борис Грачевский не смог получить прощения у дочери от первого брака

16-01-2021, 23:49

У сына Грачевского долг по кредиту более миллиарда рублей

16-01-2021, 12:34

Певец Тимати для своей избранницы выбрал кольцо в 75 карат за миллиард рублей

16-01-2021, 09:24

За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

15-01-2021, 17:19

В Сети сообщили о романе Тимати с парикмахершей

15-01-2021, 16:49

Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»

15-01-2021, 13:44

Сестра Жанны Фриске показала своего возлюбленного

15-01-2021, 13:29

Телезрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет»

15-01-2021, 12:29

Вдова и дети режиссера Бориса Грачевского получат многомиллионное наследство

15-01-2021, 12:09

Сергей Лазарев, DAVA и Катерина Шпица станут участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами»

15-01-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров