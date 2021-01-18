Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

Анастасия Решетова, бывшая подруга рэпера Тимати, оказалась на больничной койке. Модель опубликовала в Инстаграме фото из больничной палаты, чем напугала своих поклонников.

Сразу после этого стало известно, что Тимати (Тимур Юнусов), сообщил, что вылетает в Москву на один день. Что случилось с Решетовой, неизвестно, однако на днях она вернулась на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, где отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном.

Пока неизвестно, связано ли возвращение Тимати с госпитализацией его бывшей подруги. Отметим, что Тимати и Решетова, которые расстались в прошлом году, отдыхали вместе в Дубае. Из-за этого многие поклонники пары решили, что музыкант и модель воссоединились, однако позднее Анастасия заявила, что она общается с Юнусовым только из-за их сына.

Бывшая возлюбленная Тимати вернулась в Москву первой, так как она приступает к работе над проектом о модельном бизнесе. Проект выйдет в эфир телеканала ТНТ одновременно с шоу «Холостяком» с участием Тимати.

О том, что же произошло с Решетовой и торопится ли Тимати именно к ней, остается только догадываться.