Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

Сегодня, 11:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

Анастасия Решетова, бывшая подруга рэпера Тимати, оказалась на больничной койке. Модель опубликовала в Инстаграме фото из больничной палаты, чем напугала своих поклонников.

Сразу после этого стало известно, что Тимати (Тимур Юнусов), сообщил, что вылетает в Москву на один день. Что случилось с Решетовой, неизвестно, однако на днях она вернулась на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, где отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном.

Пока неизвестно, связано ли возвращение Тимати с госпитализацией его бывшей подруги. Отметим, что Тимати и Решетова,  которые расстались в прошлом году, отдыхали вместе в Дубае. Из-за этого многие поклонники пары решили, что музыкант и модель воссоединились, однако позднее Анастасия заявила, что она общается с Юнусовым только из-за их сына.

Бывшая возлюбленная Тимати вернулась в Москву первой, так как она приступает к работе над проектом о модельном бизнесе. Проект выйдет в эфир телеканала ТНТ одновременно с шоу «Холостяком» с участием Тимати.

О том, что же произошло с Решетовой и торопится ли Тимати именно к ней, остается только догадываться.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Безрукова призвала финансово поддержать молодую вдову Грачевского Белоцерковскую

Сегодня, 12:54

Костомаров признался в непростых отношениях с Тодоренко на «Ледниковом периоде»

Сегодня, 12:54

Тимати срочно вылетел в Москву из-за госпитализации Решетовой

Сегодня, 11:49

Иосиф Пригожин считает, что Моргенштерн способен одержать победу на «Евровидении»

Вчера, 21:34

Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

Вчера, 17:59

После развода Бари Алибасов помирился с бывшей женой, Федосеевой-Шукшиной

Вчера, 13:04

Бузова не хочет покидать ТНТ после закрытия «Дома-2»

18-01-2021, 23:14

Найдены пропавшие картины на миллионы долларов из коллекции актера Алексея Баталова

18-01-2021, 21:34

Бедрос Киркоров смерть Бориса Грачевского связал с пророчеством Ванги

18-01-2021, 21:24

Лазарев объяснил свое отсутствие в шоу «Танцы со звездами»

18-01-2021, 18:09

Борис Грачевский не смог получить прощения у дочери от первого брака

16-01-2021, 23:49

У сына Грачевского долг по кредиту более миллиарда рублей

16-01-2021, 12:34

Певец Тимати для своей избранницы выбрал кольцо в 75 карат за миллиард рублей

16-01-2021, 09:24

За месяц до смерти Борис Грачевский назвал себя выздоровевшим от коронавируса

15-01-2021, 17:19

В Сети сообщили о романе Тимати с парикмахершей

15-01-2021, 16:49

Сябитова раскритиковала Моргенштерна после его участия в «Давай поженимся»

15-01-2021, 13:44

Сестра Жанны Фриске показала своего возлюбленного

15-01-2021, 13:29

Телезрители оценили Осташко в качестве ведущего «Время покажет»

15-01-2021, 12:29

Вдова и дети режиссера Бориса Грачевского получат многомиллионное наследство

15-01-2021, 12:09

Сергей Лазарев, DAVA и Катерина Шпица станут участниками нового сезона шоу «Танцы со звездами»

15-01-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров