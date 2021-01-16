Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева показала в Инстаграм свой роскошный двухэтажный дом на Рублевке, в котором она живет вместе с семьей. Загородный особняк телеведущая и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, приобрели в 2014 году. Они решили купить готовый дом. К счастью, ремонт не потребовался, хотя Лера решила поменять мебель и забор.

Двухэтажный дом телеведущей - довольно дорогое и качественное жилье. Фасад особняка выполнен из красного кирпича, а со второго этажа открывается просторная терраса. Территория дома огорожена каменным забором. В особняке, который оформлен в стиле модерн, есть все для комфортной жизни, даже имеется тренажерный зал. В комнатах преобладают светлые цвета, а мебель выполнена из натурального дерева, шелка, кожи и бархата.

После рождения дочери Лера и ее супруг обустроили детскую комнату. Свое уютное гнездышко в Подмосковье Лера называет домиком в деревне. Супруги проживают в загородном коттедже вместе с дочерью Машей и помощниками по хозяйству.

Известно, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в браке более семи лет. А переехали они за город тоже семь лет назад. Спустя какое-то время у них родилась дочь, поэтому их переезд в большой дом был очень кстати.

Судя по всему, супругам удалось построить идеальные отношения, несмотря на разницу в возрасте.