Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

Сегодня, 17:59

Александр Зуев

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Лера Кудрявцева показала, в каких условиях живет ее семья

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева показала в Инстаграм свой роскошный двухэтажный дом на Рублевке, в котором она живет вместе с семьей. Загородный особняк телеведущая и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, приобрели в 2014 году. Они решили  купить готовый дом. К счастью, ремонт не потребовался, хотя Лера решила поменять мебель и забор. 

Двухэтажный дом телеведущей - довольно дорогое и качественное жилье. Фасад особняка выполнен из красного кирпича, а со второго этажа открывается просторная терраса. Территория дома огорожена каменным забором. В особняке, который оформлен в стиле модерн, есть все для комфортной жизни, даже имеется тренажерный зал. В комнатах преобладают светлые цвета, а мебель выполнена из  натурального дерева, шелка, кожи и бархата. 

После рождения дочери Лера и ее супруг обустроили детскую комнату. Свое уютное гнездышко в Подмосковье Лера называет домиком в деревне. Супруги проживают в загородном коттедже вместе с дочерью Машей и помощниками по хозяйству. 

Известно, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров  живут в браке более семи лет. А переехали они за город тоже семь лет назад. Спустя какое-то время у них родилась дочь, поэтому их переезд в большой дом был очень кстати.

Судя по всему, супругам  удалось построить идеальные отношения, несмотря на разницу в возрасте.

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