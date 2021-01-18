Иосиф Пригожин считает, что Моргенштерн способен одержать победу на «Евровидении»

Известный музыкальный продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин раскритиковал уровень музыкального конкурса «Евровидение». По словам Пригожина, качество и мораль некогда популярного песенного конкурса стал настолько низким, что «можно отослать туда Моргенштерна, он всех обматюкает со сцены и достойно займет первое место». Об этом пишет «ФАН».

51-летний продюсер и музыкант Иосиф Пригожин квалифицировал «Евровидение» как «колхозный конкурс». Он прокомментировал, что последнее десятилетие уровень конкурса просто спустился «в бездну», и никакой морали или нравственных ценностей там «днем с огнем не сыщешь».

«Я с огромным сожалением констатирую, что сейчас Евровидение находится на самом низком уровне в истории. Что оно дало за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?», - заявил продюсер.

Пригожин отметил, что так как «Евровидение» сейчас больше напоминает «конкурс фриков», то можно со спокойной душой отправлять туда участником от России Моргенштерна.

«Отвечаю, он порвал бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял бы первое место», - отметил супруг Валерии.