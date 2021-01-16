После развода Бари Алибасов помирился с бывшей женой, Федосеевой-Шукшиной

После развода, состоявшегося в конце декабря прошлого года, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов продолжает мило общаться с бывшей женой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщил сын продюсера.

Как он рассказывает, у отца сохранились очень теплые отношения с его экс-супругой. Алибасов- младший добавил, что окружающим выгодно, чтобы они скандалили, так как на этом можно было заработать большие деньги. Сын основателя музыкальной группы «На-На» также сказал, что в скандальных историях была заинтересована дочь Лидии Николаевны, Ольга.

Сын Алибасова изолировал 73-летнего отца от внешнего мира, а значит, и от бывшей жены.

Также стало известно о конфликте сына основателя «На-На» и PR-директора его отца Вадима Горжанкина. Причиной тому стало желание Бари-младшего контролировать все финансы именитого родителя. Сын Алибасова против встреч отца с бывшей женой.

Как стало известно, продюсера удерживают в квартире на Мерзляковском переулке с 16 января. Контролирует его человек, которого нанял сын Бари Каримовича. Такая изоляция помешала съемке с Федосеевой-Шукшиной, где бывшие супруги собирались объявить о примирении и причинах развода.

Ранее близкие продюсера рассказали, что Алибасов и Федосеева-Шукшина после развода вместе отметили Новый год и провели несколько дней в квартире Алибасова на Мерзляковском переулке.

Однако позже Федосеева-Шукшина не смогла попасть в эту квартиру, так как 16 января продюсер в ней заперся.

В окружении Алибасова поговаривают, что сын продюсера пытается контролировать все финансовые дела отца.

По некоторым данным, сын продюсера приказал не пускать в квартиру съемочную группу и потребовал за доступ к ней 780 тысяч рублей. Что касается Лидии Николаевны, то она переживает за судьбу бывшего мужа и считает, что его насильно удерживают в квартире.