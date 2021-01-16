Бедрос Киркоров смерть Бориса Грачевского связал с пророчеством Ванги

Вчера, 21:24

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Бедрос Киркоров смерть Бориса Грачевского связал с пророчеством Ванги

88-летний болгарский певец и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров прокомментировал смерть российского прославленного кинорежиссера и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. По мнению Бедроса Киркорова, кончина Грачевского была предсказана много лет назад известной болгарской пророчицей Вангой, передает «Экспресс газета».

Во время похорон Бориса Грачевского Бедрос Киркоров не мог скрыть своего потрясения кончиной своего коллеги и друга Бориса Грачевского. После проведения траурной церемонии Киркоров высказал предположение о том, что смерть режиссера была предсказана Вангой, с которой Бедрос был знаком и несколько раз консультировался с ней относительно судьбы своего сына, Филиппа. Бедрос Киркоров не раскрыл деталей пророчества Ванги, однако указал, что провидица говорила о смертельной хвори, которая «поразит весь мир и унесет много жизней». Официальной причиной смерти Бориса Грачевского значатся осложнения от коронавируса, и, по мнению Бедроса Киркорова, Ванга действительно предвидела эту эпидемию, которая уже проникла во все уголки планеты. 

Церемония прощания с создателем киножурнала «Ералаш» прошла 17 января, а похоронен Борис Грачевский был на Троекуровском кладбище в Москве.

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