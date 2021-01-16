Найдены пропавшие картины на миллионы долларов из коллекции актера Алексея Баталова

Шедевры искусства из личной коллекции покойного российского актера Алексея Баталова нашла адвокат Элина Мазур. Известно, что после смерти народного артиста СССР в 2017 году актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин украли рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру, несколько ценных полотен, крупную сумму денег со счетов семьи и ценные бумаги, передает «Телепрограмма».

После нескольких месяцев активных поисков часть картин Амадео Модильяни, которые были собственностью Алексея Баталова, смогла найти известный адвокат Элина Мазур. В конце декабря 2020 года правозащитник объявила награду в 100 миллионов рублей тому, кто найдет пропавшие раритеты или даст ценные сведения об их местонахождении.

«Предпринятые меры дали результат — часть картин была найдена. К сожалению, Это бесценное сокровище было вывезено, как барахло. И даже ни в каких-то кофрах, а в мусорных мешках. Цивин сказал правду, заявив, что коллекция находилась в отвратительных условиях, и ничего не было систематизировано», - прокомментировала Мазур, добавив, что местонахождение раритетов было установлено в Израиле.

При этом правозащитник не исключает, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин могли и не принимать личного участия в краже ценностей – возможно, раритеты были просто выброшены строителями, которые проводили ремонт в квартире артиста еще при его жизни. Известно, что суммарная стоимость найденных картин составляет около 400 миллионов долларов, и дальнейшая их судьба — отправить на родину художника Модильяни или оставить в частной коллекции в России — еще решается.