Бузова не хочет покидать ТНТ после закрытия «Дома-2»

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что она не хочет уходить с телевидения после закрытия реалити-шоу «Дом-2». О своем намерении продолжать карьеру на канале ТНТ знаменитость написала на своей странице в соцсети.

На данный момент она участвует в новом проекте «Бородина против Бузовой» на ТНТ. Со слов Бузовой, время съемок одного выпуска составляет 5 часов.

«Снова вместе на ТНТ. Поддержите нас, мои хорошие! Мы снимали выпуск 5 часов», — обратилась ведущая к подписчикам.

Скандально известный проект «Дом-2» просуществовал 16 лет до декабря 2020 года. Создатели проекта рассказали, что «Дом-2» просто начал отставать от современных медиаплатформ.

Ольга Бузова и Ксения Бородина обсуждали проблемы участников телестройки «Дома-2», теперь же звезды будут обсуждать социальные проблемы обычных граждан.