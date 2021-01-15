Борис Грачевский не смог получить прощения у дочери от первого брака

Известный сценарист, режиссер и создатель киножурнала «Ералаш» умер непрощенным собственной дочерью от первого брака, 41-летней главой туристического агентства ООО «Клуб Фаренгейт» Ксенией Алеевой-Грачевской. 14 января 2021 года Грачевский скончался на 72-м году жизни от осложнений коронавируса, однако несмотря на продолжительную болезнь, дочь покойного так и не связалась со своим отцом, и не простила его из-за того, что Борис бросил ее мать. Об этом пишет «Popcake».

Как ранее признавался сам кинорежиссер, его многолетняя размолвка со старшей дочерью является его «душевной болью». Отец и дочь не примирились даже тогда, когда несколько лет назад у Грачевского был обнаружен рак кожи, о чем Борис рассказал на программе «Судьба человека» в 2018 году. По его словам, Ксения напрочь проигнорировала то, что у отца выявлена такая серьезная патология, и даже не позвонила своему кровному родителю.

Борис рассказывал, что 35-летний брак с первой супругой Галиной Грачевской в определённый момент изжил себя, и пара рассталась, несмотря на наличие двоих детей. И хотя его детям Максиму и Ксении на тот момент исполнилось более 25 лет, дочь так и не смогла простить Борису Грачевскому, что он покинул ее мать. Несмотря на то, что Ксения Грачевская с юности работала в «Ералаше», после развода родителей она тут же покинула проект и стала руководителем туристического агентства, чем оборвала все связи со знаменитым кинорежиссером. Борис Грачевский очень болезненно переживал отторжение дочери, но не получил от нее прощение, даже когда попал в реанимацию с тяжелым течением коронавируса. Дочь так и не пыталась связаться с отцом и не простилась с ним перед смертью.