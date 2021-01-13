Сестра Жанны Фриске показала своего возлюбленного

Сестра покойной Жанны Фриске, Наталья Фриске, показала подписчикам своего нового избранника. Девушка опубликовала фотографию с ним в соцсети, где также написала о новых любовных отношениях. Наталья также разместила в сторис совместную трапезу в ресторане. Она отметила, что ее молодой человек также ведет страницу в соцсети, но его профиль закрыт.

Известно, что Наталья Фриске развелась с бывшим мужем в 2019 году. Теперь она публично заявила о романтических отношениях с Александром Поповым.

Знакомые семьи Фриске рассказали ранее, о том, что у Натальи и ее бывшего супруга Сергея были прекрасные отношения, но со временем страсть утихла.

Недавно возлюбленные приняли участие в совместной фотосессии для рекламы магазина. В конце 2020 года пара выпустила свою песню «В небо».