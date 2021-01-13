Гоген Солнцев отправил пожилую жену на дачу после лечения от алкоголизма

Сегодня, 09:29

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Гоген Солнцев отправил пожилую жену на дачу после лечения от алкоголизма

40-летний шоумен, эпатажный актер Гоген Солнцев рассказал о своей 66-летней супруге Екатерине Терешкович, которая снова стала злоупотреблять алкогольными напитками. Об этом сообщает «Собеседник».

С самого начала пандемии коронавируса супруги проводили время на даче в Подмосковье. Солнцев надеялся, что отдых на свежем воздухе принесет им только пользу, ведь сидеть в четырех стенах столько времени просто невыносимо.

В один момент, занимаясь уборкой в доме, Гоген обнаружил целую гору пустых бутылок из-под алкогольных напитков, которые явно употребила Терешкович.

Шоумен пожаловался на свою жену, признавшись, что за все время их совместного проживания ни разу не видел столько выпитых бутылок сразу. По его мнению, их количество уже тянет на рекорд. Солнцев пристыдил Екатерину, посоветовав Книге рекордов России занести ее как «главную алкоголичку страны».

Сам Гоген, как он рассказывает, алкоголь не употребляет совсем, а вот Терешкович к спиртному неравнодушна, из-за чего проходила лечение в наркологической клинике. Специалисты провели большую работу над ее состоянием, однако иногда все же у нее случаются срывы.

В связи с этим Солнцев пожалел, что отправился с супругой за город, так как та очень быстро сошлась с местными поклонниками алкоголя.

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