Филипп Киркоров запретил своей бывшей домработнице давать интервью

Киркоров запретил своей бывшей домработнице давать интервью.

Поп-король Филипп Киркоров категорически запретил своей домработнице, проработавшей на него почти четверть века, рассказывать в интервью о его личной жизни. В звездной тусовке ходят слухи, что это из-за прежних откровений Тёти Люси.

Официального подтверждения этим слухам нет, однако по ее высказываниям можно косвенно об этом судить: женщина, еще недавно с удовольствием раздававшая интервью, теперь не хочет говорить с журналистами.

В эфире шоу «Звезды сошлись» легендарная Тетя Люся, которой скоро исполнится 80 лет, заявила:

«Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила».

Там же она призналась, что Киркоров, к которому она перебралась после Аллы Пугачевой, года три обдумывал вопрос с ее увольнением: якобы, по здоровью она за последние годы сдала. Кроме того, она допускала версию, «кто-то что-то нашептал» Киркорову, чтобы занять её место.

Как отмечают в СМИ, позднее сам Киркоров подтвердил, что причиной увольнения стал ее возраст, ведь Тетя Люся сотрудничала со звездами на протяжении не менее 30 лет.

«Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются», - сообщил артист и добавил, что отпустил женщину с крупной суммой, которой на 10 лет безбедной жизни точно хватит.