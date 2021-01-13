Виктория Боня рассказала, как после расставания с возлюбленным у нее начались проблемы со здоровьем

Российская телеведущая, блогер, 41-летняя Виктория Боня крайне редко делится со своими подписчиками в Instаgram подробностями личной жизни. В 2020 году она обмолвилась, что ее сердце свободно, однако от одиночества звезда устала. И вот сегодня Виктория снова решила рассказать поклонникам о наболевшем.

Так, экс-ведущая шоу «Дом-2» в сториз на своей странице предложила фанатам задать ей вопросы. Один из пользователей поинтересовался, как тяжело она переживает расставания с мужчинами. На что Боня ответила, что ей этот период дается нелегко. В последний раз у звезды 3 месяца не было аппетита на фоне сильного стресса.

Все, что известно сегодня о личной жизни Виктории, так это то, что она воспитывает 8-летнюю дочь Анджелину, которая родила от ирландского миллионера Александра Смерфита. С ним она состояла в гражданском браке, однако вскоре развелась. В последнее время Боня проводит много времени с российским теннисистом Маратом Сафиным, с которым общественность приписывает ей роман.

Напомним, что телеведущая вместе со своей дочерью с 2019 года стали проживать в Лондоне. Туда они переехали, так как Виктория видела в британской столице счастливое будущее для себя и для Анджелины. Однако девочку не устроила новая жизнь, потому звезда вернулась в Россию, а дочь отправилась жить с отцом в Канны.