42-летняя Ани Лорак сменила внешность после возвращения на Украину

42-летняя певица и композитор Ани Лорак кардинально поменяла образ после возвращения домой в Киев. Фотография популярной певицы с короткой прической и пепельным цветом волос облетела соцсети — снимок также попал и на фан-страничку Ани Лорак в Инстаграме.

Несмотря на почти 30-летнюю карьеру, Ани Лорак всегда отличалась консервативностью в том, что касалось цвета ее волос — артистка предпочитала натуральный каштановый оттенок и только иногда могла пойти на небольшие эксперименты с длиной волос. Но свежее селфи артистки в коротком парике цвета «пепельный блонд» вызвал настоящий ажиотаж у подписчиков Ани Лорак — особенно после того, как артистка спросила, идет ли ей такой имидж. Фолловеры сразу предположили, что Ани Лорак в самом расцвете своей карьеры неожиданно решилась на смелый эксперимент, и отметили, что седой оттенок очень к лицу прославленной артистке.

Не забывает Ани Лорак и о поддержании прекрасной физической формы — на недавних публикациях артистки в ее микроблоге фолловеры даже сравнили Лорак с Ким Кардашьян. Причиной этому стал снимок с галконцерта «Песня года», где Ани предстала в нюдовом приталенном жакете с узкими брюками, чем очень напомнила знаменитую супругу Канье Уэста.