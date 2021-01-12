Бари Алибасов заявил об угрозах экс-солиста «На-На»

Сегодня, 17:09

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Бари Алибасов заявил об угрозах экс-солиста «На-На»

73-летний музыкант и композитор Бари Алибасов сообщил о постоянных угрозах расправы от бывшего участника группы «На-На» Валерия Юрина. Слова артиста подтверждает и его PR-директор Вадим Горжанкин, который в доказательство обвинения предоставил аудиозапись, где слышно, как Юрин открыто угрожает Алибасову. Об этом пишет «РЕН ТВ».

На аудиозаписи явственно слышно, как 55-летний кавер-исполнитель Валерий Юрин угрожает Бари, заявляя, что Алибасов и Горжанкин лягут в одну братскую могилу с колдунами, к которым они якобы пытались обратиться. 

«Вадим, теперь я за вами буду гоняться. Вадим, лучше перебегай на нашу строну, зря они пошутили, не надо было так делать», - можно разобрать на аудиозаписи через обилие нецензурной речи Валерия Юрина. 

PR-директор Бари Алибасова указал, что недавнее загадочное падение Бари с лестницы, вследствие чего он получил серьезные ушибы, видится для Горжанкина в новом свете. 

«Не исключено, если это падение или даже умышленное избиение — дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова, а также Ольги Шукшиной, которые действуют под управлением ее адвоката — Юлии Вербицкой-Линник. Это подтверждается и постоянными угрозами Юрина, одну из которых мы смогли записать», - прокомментировал Вадим Горжанкин.

Такие же подозрения в недобрых намерениях Юрина и Назарова ранее высказывал и сын Бари Алибасова, который утверждал, что эти двое насильно спаивали Бари, из-за чего у него сильно пострадали психика и нервная система. 

«Три недели я собирал доказательства, улики, собирал видеозаписи, аудиозаписи. Теперь количество улик позволяет мне возбудить против Юрина, Назарова и Шукшиной уголовное дело», - сообщил Алибасов-младший.

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