Прохор Шаляпин выбирает возлюбленную в списке Forbes

Сегодня, 15:39

Александр Зуев

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Прохор Шаляпин выбирает возлюбленную в списке Forbes
Певец Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин, который больше известен любовными похождениями, чем пением, признался, что обращает внимание только на состоятельных женщин. Финалист шестой «Фабрики звезд» выбирает себе пару из списка журнала Forbes.

Не секрет, что 37-летний исполнитель зачастую присматривается к женщинам в возрасте. Когда-то он был женат на Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет. А совсем недавно он ухлестывал за бывшей женой Армена Джигарханяна, Виталиной Цымбалюк-Романовской. Поговаривали, что пара планирует пожениться, но на каком-то этапе они расстались. Какое-то время назад ходили слухи о том, что Прохор закрутил роман со звездой советского экрана Светланой Светличной. А в прошлом году столичного плейбоя видели в компании 40-летней канадской бизнесвумен. Шаляпин признается: 

«Вообще список моих любовей — это первая двадцатка Forbes самых богатых женщин мира». 

Само собой, их возраст его нисколько не смущает.

В этом перечне американки, но есть также китаянки и одна японка. Любвеобильный красавец отошел от режима питания во время праздников, но теперь собирается брать себя в руки. В ближайшие дни исполнитель отправится в Сочи на детокс. Прохор Шаляпин будет сидеть на соках и пройдет курс массажей, пишет starhit.ru.

Шаляпин считает, что артист должен поддерживать себя в идеальной форме. А такой ловелас, как он, должен вдвойне следить за своим внешним видом, чтобы быть востребованным у обеспеченных дам.

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