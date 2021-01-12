Певица Валерия ответила на критику имени своей внучки Селин

52-летняя российская эстрадная певица Валерия яростно выступила в защиту своей единственной внучки Селин, которая родилась 1 января 2021 года в семье ее младшего сына Арсения. Популярную артистку возмутила критика интернет-пользователей касательно выбора имени для новорожденной, на что Валерия резко осудила хейтеров на своей инстаграм-странице.

Практически сразу после боя курантов в новоиспечённой семье сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы появилась дочь, которую решено было назвать Селин — от составных частей имени ее родителей. Певица Валерия не скрывала своего счастья и гордости от того, что она стала бабушкой, и с благодарностью принимала поздравления от многочисленных поклонников. Однако критика по поводу выбора имени от некоторых недоброжелателей заставила артистку в резкой манере дать отпор.

«У вас есть шанс назвать своих детей и внуков всеми именами, которые нравятся вам, а имена наших предоставьте, пожалуйста, нашему выбору. Удивляюсь, когда люди советуют, какую кофту надеть, а вот это уже просто за гранью. Вам так не кажется?», эмоционально отреагировала Валерия.

Артистка добавила, что выбор имени ребенка является делом сугубо родителей, и они не обязаны слушать советов ни от кого, а тем более от недоброжелателей или завистников. Также Валерия указала, что многие привычные имена, которые существуют в обиходе россиян, носят латинские корни, но никто об этом не задумывается и начинает критиковать все «иностранные» имена для детей.