Шоумен из Казани подал в суд на Первый канал из-за песни про Владимира Путина

Сегодня, 09:49

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Шоумен из Казани подал в суд на Первый канал из-за песни про Владимира Путина
Казанский шоумен Олег Лихачев

Казанский шоумен Олег Лихачев подал иск о взыскании 900 тыс. рублей с Первого канала за нарушение авторских прав. Дело рассмотрит московский суд в Останкино. Об этом сообщает «РАПСИ».

Согласно материалам дела, Первый канал незаконно воспользовался четырьмя музыкальными композициями Лихачева. Первая прозвучала в одном из выступлений команды передачи «КВН», которая транслировалась на телеканале. Участники спели песню «Путин – молодец», права на которую принадлежат Лихачеву.

Остальные три песни прозвучали в передаче «Максим Максим» в 2016 году, где зрители услышали произведения Лихачева «Товарищ Максим», «Коммунисты России» и «Песенка кандидата в депутаты Лихачева». Шоумен уверен в том, что телеканал воспользовался его композициями для привлечения аудитории к передачам «Первого канала».

«Пока исход иска неизвестен. Суд должен будет либо самостоятельно убедиться в том, что фонограммы произведений принадлежат Лихачеву, либо назначить специальную экспертизу, результат которой повлияет на исход дела», - отметили в пресс-службе адвокатского бюро «Бишенов и партнеры».

В декабре 2020 года казанский шоумен призвал произвести проверку певца Егора Крида, который также мог использовать песню «Путин – молодец» в коммерческих целях.

Ранее Лихачев подал иск к российскому рэперу Моргенштерну, который незаконно использовал фрагмент произведения «Путин – молодец» в TikTok. Мужчина потребовал с артиста 300 тыс. рублей.

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