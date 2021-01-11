Алексей Воробьев сделал заявление о женитьбе

Певец Алексей Воробьев рассказал о своей личной жизни. Он заявил, что жениться на данный момент не собирается, что у него сейчас нет возлюбленной. Также артист призвал не верить слухам в прессе.

Алексей Воробьев часто попадает в светские хроники, где пишут о его романах с разными девушками. Последний раз ему приписали роман с Натальей Зубаревой, поскольку их часто видели вместе.

Однако певец недавно озадачил своим новым постом в Instagram, на котором рядом с ним запечатлена неизвестная блондинка. Воробьев написал в подписи к публикации, что так он показывает жизнь, в которой два человека счастливы вместе.

Подписчики сразу же засыпали исполнителя расспросами о его семейном положении. На что Воробьев ответил, что ни жены, ни девушки у него нет. Фотографию с блондинкой он назвал анонсом своего нового клипа.

Певец также призвал поклонников не верить новостным сайтам.