Рудковская планирует сделать сенсационное заявление о деле клеветы в адрес сына Плющенко

Вчера, 23:14

Анна Морозова

0

Image 16+
Рудковская планирует сделать сенсационное заявление о деле клеветы в адрес сына Плющенко

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская сделала сенсационное заявление, касаемое дела о клевете на ее сына от Евгения Плющенко Александра.

Напомним: в 2019 году Яна Рудковская обратилась в полицию из-за сообщений о психических отклонениях у ее ребенка в СМИ. Она возмущена заявлением о развитии у Александра синдрома Аспергера.

Знаменитость заявила, что она не намерена останавливаться на возбуждении уголовного дела и собирается довести начатое до конца.

Рудковская рассказала, что она не имеет права разглашать подробности уголовного дела, потому что подписала соответствующий документ. При этом ведущая отметила, что скоро будет «большая бомба».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Рудковская планирует сделать сенсационное заявление о деле клеветы в адрес сына Плющенко

Вчера, 23:14

Алексей Воробьев сделал заявление о женитьбе

Вчера, 22:04

Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус в фильме «Текст»

Вчера, 15:59

Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

Вчера, 13:49

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разнесли их за дочь в свадебном платье

Вчера, 09:34

Ольга Бузова откровенно прокомментировала «конфликт» с Аллой Пугачевой

Вчера, 09:14

Поклонники пристыдили певицу Наташу Королеву за видео с Тарзаном

Вчера, 00:09

Разъевшийся до неприличия Галустян шокировал поклонников

12-01-2021, 21:19

Певец Владимир Дантес рассказал шокирующие подробностями отдыха на Бали

12-01-2021, 20:34

Ольга Бузова отметила, что отдых на Мальдивах очень дорогой

12-01-2021, 15:54

Врач возмутился выданным за здоровье жиром моделей на обложке Cosmopolitan

12-01-2021, 15:04

Собчак поздравила Малахова с днем рождения и призналась ему в любви

12-01-2021, 13:59

Сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте Моргенштерна в Сочи

12-01-2021, 08:44

Актер Манучаров признался, что стыдится своего участия в новогодних огоньках

11-01-2021, 19:18

Сергей Соседов пожаловался на угрозы за судейство в «Суперстаре»

11-01-2021, 18:48

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери

10-01-2021, 23:53

Кудрявцева рассказала, что лечение от коронавируса дается ей нелегко

10-01-2021, 23:48

Дмитрий Быков впервые показал фото маленького сына от 24-летней супруги

10-01-2021, 22:38

Пол будущего ребенка Арзамасовой и Авербуха определили экстрасенсы

10-01-2021, 21:58

Фигурист Алексей Ягудин станцевал русский народный танец в аэропорту

10-01-2021, 21:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров