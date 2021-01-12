Рудковская планирует сделать сенсационное заявление о деле клеветы в адрес сына Плющенко

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская сделала сенсационное заявление, касаемое дела о клевете на ее сына от Евгения Плющенко Александра.

Напомним: в 2019 году Яна Рудковская обратилась в полицию из-за сообщений о психических отклонениях у ее ребенка в СМИ. Она возмущена заявлением о развитии у Александра синдрома Аспергера.

Знаменитость заявила, что она не намерена останавливаться на возбуждении уголовного дела и собирается довести начатое до конца.

Рудковская рассказала, что она не имеет права разглашать подробности уголовного дела, потому что подписала соответствующий документ. При этом ведущая отметила, что скоро будет «большая бомба».