Янковский рассказал об интимной сцене с Асмус в фильме «Текст»

30-летний российский актер и внук знаменитого Олега Янковского Иван Янковский поделился воспоминаниями о съемке резонансной интимной сцены с 32-летней Кристиной Асмус в скандальном фильме «Текст». Несмотря на то, что премьера фильма состоялась полтора года назад, нашумевшая постельная сцена до сих пор подвергается частому обсуждению критиков, передает «Экспресс газета».

Главный вопрос всех зрителей фильма Клима Шипенко «Текст» состоял в том, действительно ли «обнаженная» сцена произошла в действительности, и была ли У Ивана Янковского и Кристины Асмус интимная связь прямо по время съёмок. Большинство критиков склонялось к тому, что Асмус действительно могла пойти на такое ради славы, и фактически изменить своему тогда еще супругу Гарику Харламову. То, что пара вскоре после премьеры фильма распалась, лишь укрепило подозрения зрителей. Однако главный герой фильма Иван Янковский прокомментировал, что интимной связи у него с Асмус не было, и они просто качественно исполнили свои роли.

«То, что нам удалось всех обдурить, говорит о том, что сыграли мы на первоклассном уровне. Но зрители прямо-таки всерьез стали думать, что мы с Кристиной переспали прямо на съемочной площадке. Не забывайте, что все это постановка, сценическая роль, а не съемки порно. Классно, что мы всех развели и стали предметом для обсуждения, но сплетни как-то уж слишком долго продолжают жить», - сообщил Иван.

Также актер добавил, что Кристина Асмус совсем незаслуженно подвергалась критике и травле интернет-пользователей за участие в такой откровенной сцене, потому что она просто качественно выполнила свою работу.