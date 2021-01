Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис оказался в центре очередного скандала. 65-летнего голливудского актера выгнали из аптеки Лос-Анджелеса (США) после того, как тот отказался надеть защитную маску. Об инциденте, ссылаясь на очевидца, рассказал таблоид Page Six .

Свидетель поведал изданию, что дело было в аптеке Rite Aid. Брюс Уиллис пришел туда, но без маски. Работники аптеки и другие посетители возмутились подобным безрассудством и попросили его немедленно надеть средство индивидуальной защиты.

Однако актер намеренно не захотел это сделать и наотрез отказался облачаться в маску. И это притом, что на шее у него была повязана бандана, которая могла быть поднята на лицо.

В результате Уиллиса просто выставили за дверь, в аптеке он так ничего и не купил.

