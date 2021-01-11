Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разнесли их за дочь в свадебном платье

Сегодня, 09:34

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Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разнесли их за дочь в свадебном платье
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Уже много лет общественность следит за тем, как своих детей воспитывают супруги 44-летний шоумен Максим Галкин и 71-летняя примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Чаще всего пользователи Сети восхищаются 7-летними Лизой и Гарри, однако в этот раз все же публика возмутилась новым снимкам девочки. 

По мнению народа, дети в таком возрасте должны читать книжки, ходить в школу и гулять с друзьями, однако жизни «звездных» Лизы и Гарри окружена роскошью и чрезмерной заботой. Они постоянно получают дорогостоящие подарки и посещают рауты звездных друзей семьи.

В очередной раз поклонники решили осудить Пугачеву и Галкина за то, что они разрешили Лизе поучаствовать в показе мод, где девочку нарядили в свадебное платье.

Снимок с мероприятия был опубликован на фан-странице Лизы в Instagram. На фото можно увидеть, как 7-летняя девочка идет по подиуму в белом платье, держа в руках большого белого медведя.

«А не слишком рано примерять такое платье? Глупо!», «Вы отнимаете у ребенка детство. Она вас за это потом не поблагодарит», «Уже под венец?», - возмутились подобным поступком родителей подписчики.

Напомним, что в 2013 году у пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой на свет появились близнецы, выношенные суррогатной матерью. Отметим, Примадонна не скрывала от общественности того, что обратилась к подобным услугам. Более того, она стала одной из первых женщин в российском шоу-бизнесе, которая обратилась к суррогатному материнству.

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