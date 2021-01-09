Сергей Соседов пожаловался на угрозы за судейство в «Суперстаре»

Музыкальный критик Сергей Соседов всегда подчеркивает, что при выставлении оценок он всегда старается быть объективным. Но так, похоже, думают не все. После финала шоу о знаменитостях прошлых лет его едва не покалечили.

Сергей Соседов много сезонов подряд был членом жюри украинской версии шоу «Х-Фактор». Не все были довольны его судейством, но особых конфликтов ни с участниками, ни с коллегами, ни тем более со зрителями у него не возникало. Но вот отечественные суперстар показали себя не с лучшей стороны. Речь о звездах, которые приняли участие в шоу «Суперстар. Возвращение», где Соседов был одним из судей.

«Кто-то, оказывается, хотел набить мне морду. Трубач — запустить микрофоном в меня, Левкин вообще заявил, что я оскорблял его», — признался музыкальный критик в беседе с «Собеседником» .

Такая негативная реакция - следствие не только оценок, но и его комментариев к выступлениям.

«Участники утверждали, что я говорю ерунду, петь не умею, оценки ставлю не те… Ни один из них не сказал в мой адрес ни одного доброго слова!» — пожаловался Соседов.

При этом он допускает, что устроенная травля была намерено срежиссирована редакторами шоу с тем, чтобы на скандале поднять рейтинг шоу. Для Соседова подобное оскорбительно.

«Я написал об этом Такменеву, но ответа, конечно же, не получил, и вряд ли получу», — резюмировал он.