Дмитрий Быков впервые показал фото маленького сына от 24-летней супруги

Сегодня, 22:38

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Дмитрий Быков впервые показал фото маленького сына от 24-летней супруги

У журналиста и писателя, ведущего «Эхо Москвы» Дмитрия Быкова в октябре прошлого года родился сын Шервуд. Его матерью стала 24-летняя переводчица Екатерина Кевхишвили.

10 января критик и публицист впервые показал ребенка широкой публике - в новогоднюю ночь он появился с ним в эфире «Эхо Москвы», а после обнародовал снимок с младенцем на руках в своем Instagram, отметив, что «у Шервуда был первый эфир в Новогоднюю ночь!»

Его подписчики пришли к выводу, что сын довольно-таки похож на отца - «папина копия» и в целом восхищались чудесным малышом.

Для писателя Быкова это уже третий брак и второй ребенок. А для его супруги - Екатерины Кевхишвили - первый. Раньше она была студенткой Быкова, однако вскоре вспыхнул роман. Девушка является публицистом, переводчиком, поэтом, автором многих литературных трудов и неудивительно, что такой известный человек ею заинтересовался.

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