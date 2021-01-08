Модель Елена Миськова обвиняет Александра Гордона в клевете

Сегодня, 16:43

Анна Морозова

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Модель Елена Миськова обвиняет Александра Гордона в клевете

В 2017 году модель Елена Миськова приняла участие в шоу «Мужское-Женское», ведущим которого является Александр Гордон. Данный выпуск был на тему соблазнения состоятельных мужчин. На телепередаче Миськова рассказала, что за ней ухаживают сразу несколько поклонников, от которых она принимает подарки, а также о своей цели найти олигарха и жить на его обеспечении.

После выступления Елены Гордон назвал ее проституткой, и зал разорвали аплодисменты.

Через три года девушка написала заявление в полицию, поскольку после этого шоу ее и ее семью засыпали критикой и осуждениями. Модель отметила, что не обратилась в полицию сразу после инцидента, так как не знала о своем праве на это.

Миськова заявила, что она хочет донести, что человек не имеет права оскорблять других. Она добавила, что хотела поставить на место наглецов сразу же, но растерялась, а три года ей было вполне достаточно, чтобы разобраться в этом вопросе как следует.

Девушка подчеркнула, что у нее серьезные намерения, но цели сажать Гордона в тюрьму она не имеет. Знаменитости будет вполне достаточно, если телеведущий заплатит штраф и публично извинится.

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