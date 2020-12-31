52-летняя Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

Вчера, 19:59

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52-летняя Валерия стала бабушкой в первый день 2021 года

Радостное событие в семье певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина произошло в первый день нового 2021 года — ее младший сын Арсений стал отцом, а певица получила роль бабушки. Об этом артистка сообщила на своей инстаграм-странице, добавив, что с точки зрения нумерологии ее внучку ждет большая удача в жизни. 

Сразу после боя курантов 52-летняя певица Валерия стала бабушкой — супруга ее 23-летнего младшего сына Арсения стала матерью в первый раз. 

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье — Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», - эмоционально написала на своей инстаграм-странице Валерия. 

Новоиспеченные родители вступили в брак только в августе 2020 года, когда Лиана уже была в положении, и по свидетельству Валерии, ее сын был просто безумно рад появлению дочери. Певица добавила, что такая дата рождения в нумерологии считается очень удачной — ее внучка будет с крепким характером и сможет добиться всего, чего захочет в жизни.

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