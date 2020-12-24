Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 18:34

0

Image 16+
Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на шоу «Давай поженимся»

22-летний рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн встретил предполагаемого отца на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся». Телеведущая отметила поразительное внешнее сходство 61-летнего ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева с Моргенштерном, и предположила, что между ними может быть прямое кровное родство.

Слухи о том, что российско-французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев может быть родным отцом Алишера Моргенштерна ходят в СМИ уже давно — в соцсетях не раз уже сравнивали их фотографии и отмечали почти идентичную внешность. Лариса Гузеева рискнула первой открыто высказать предположения общественности во время эфира выпуска «Давай поженимся», в котором принимал участие и Моргенштерн. Лариса Гузеева и Роза Сябитова тайно пригласили на шоу Александра Васильева, где он впервые познакомился с российским рэпером, и предложили звездам пройти ДНК-тест. 

«Я действительно бывал в Уфе, но не знал, что у меня растет сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете. Наблюдаю у него определенные проблемы в воспитании: он неряшливый, грубит. Но, думаю, это все из-за отсутствия отцовской заботы. Теперь будем восполнять пробелы», - позднее прокомментировал эксперт моды. 

Известно, что Алишер также был рад, что обрел отца, однако доподлинно неизвестно, будут ли предполагаемые отец и сын проходить ДНК-тестирование. 

«Я не сомневаюсь в том, что нашел сына — уж слишком мы похожи. Я намерен в будущем общаться с Алишером независимо от того, будет ли он моим кровным родственником или нет», -  прокомментировал Александр Васильев.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Орбакайте заявила, что мечтает встретить Новый год с Пугачевой

Сегодня, 01:44

Иван Ургант высмеял сообщение о возобновлении съемок «Дома-2» в 2021 году

Вчера, 12:04

В доме у телеведущей заметили завернутого в гирлянду обнаженного мужчину

Вчера, 12:04

Российский актер Алексей Панин показал свой дом в Испании

Вчера, 10:34

Алена Кравец заявила, что Филипп Киркоров собирается жениться на матери своих детей

Вчера, 00:24

Экс-любовница Алексея Кабанова вымогала у его супруги 2 млн рублей

Вчера, 00:14

Павел Воля прокомментировал слухи о своем намерении баллотироваться в Госдуму

24-12-2020, 23:14

Стриптизер Тарзан продал квартиру, в которой изменял своей жене Наташе Королевой

24-12-2020, 10:04

Егор Дружинин заявил, что не нуждается в извинениях обидевшей его Аллы Пугачевой

23-12-2020, 23:49

Асмус заявила, что была инициатором развода с Харламовым

23-12-2020, 20:24

Александр Жаров рассказал о новой стратегии «Газпром-медиа»

23-12-2020, 11:44

В Калининграде после избиения Павла Прилучного возбудили уголовное дело

22-12-2020, 13:19

Настя Ивлеева назвала стоимость съемки одного выпуска шоу Agent Show

22-12-2020, 12:29

Анастасия Волочкова решила избавиться от своих 20 квартир

22-12-2020, 00:19

Актриса Федункив: Не прощу бывшим мужчинам моральной манипуляции

21-12-2020, 21:49

Внук Аллы Пугачевой показал подаренную бабушкой квартиру

21-12-2020, 12:09

Сергей Пенкин считает, что Николаю Баскову стоит позаниматься вокалом

20-12-2020, 20:09

Кинокритик Антон Долин назвал топ-10 лучших фильмов 2020 года

20-12-2020, 17:04

Меган Маркл может стать источником утечек данных о жизни королевской семьи

20-12-2020, 09:54

Волочкова назвала родных Гафта недобропорядочными

20-12-2020, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров