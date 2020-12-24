Рэпер Моргенштерн нашел своего отца на шоу «Давай поженимся»

22-летний рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн встретил предполагаемого отца на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся». Телеведущая отметила поразительное внешнее сходство 61-летнего ведущего программы «Модный приговор» Александра Васильева с Моргенштерном, и предположила, что между ними может быть прямое кровное родство.

Слухи о том, что российско-французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев может быть родным отцом Алишера Моргенштерна ходят в СМИ уже давно — в соцсетях не раз уже сравнивали их фотографии и отмечали почти идентичную внешность. Лариса Гузеева рискнула первой открыто высказать предположения общественности во время эфира выпуска «Давай поженимся», в котором принимал участие и Моргенштерн. Лариса Гузеева и Роза Сябитова тайно пригласили на шоу Александра Васильева, где он впервые познакомился с российским рэпером, и предложили звездам пройти ДНК-тест.

«Я действительно бывал в Уфе, но не знал, что у меня растет сын. Ему даже фамилию дали Моргенштерн, потому что мы зачали его на рассвете. Наблюдаю у него определенные проблемы в воспитании: он неряшливый, грубит. Но, думаю, это все из-за отсутствия отцовской заботы. Теперь будем восполнять пробелы», - позднее прокомментировал эксперт моды.

Известно, что Алишер также был рад, что обрел отца, однако доподлинно неизвестно, будут ли предполагаемые отец и сын проходить ДНК-тестирование.

«Я не сомневаюсь в том, что нашел сына — уж слишком мы похожи. Я намерен в будущем общаться с Алишером независимо от того, будет ли он моим кровным родственником или нет», - прокомментировал Александр Васильев.