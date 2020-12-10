Отец Жанны Фриске занял сторону певицы Лолиты в конфликте с Соседовым

Вчера, 23:44

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Отец Жанны Фриске занял сторону певицы Лолиты в конфликте с Соседовым
Владимир Фриске

68-летний Владимир Фриске, отец покойной певицы Жанны Фриске, заступился за Лолиту Милявскую в конфликте с критиком Сергеем Соседовым на шоу «Суперстар». Тот заявил, что Лолита кидала постоянные претензии в его сторону. Об этом сообщает «Собеседник».

Как подчеркнул Владимир, Сергей Соседов слишком высокомерен и слишком много на себя берет, а Лолита, наоборот, ведет себя адекватно и так, как полагается вести себя ведущей.

«Соседова этого на место конечно ставить нужно. Вот по нему видно, что он на человека может напасть. При выставлении оценок у него личные амбиции становятся выше справедливого судейства», - поделился своим мнением отец экс-солистки группы «Блестящие».

Также Владимир поделился, что получил огромное удовольствие от шоу. Особенно его впечатлило выступление певицы Алисы Мон, которая исполнила песню его дочери.

Ранее Соседов уже жаловался на Лолиту. Он обращался напрямую к руководству с требованием «усмирить» певицу.

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