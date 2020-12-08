57-летняя Лолита шокировала фанатов «укрощением» быка в дерзком мини

Скандальная 57-летняя певица и актриса Лолита Милявская в очередной раз эпатировала общественность своим поведением. На съёмках новогодней передачи звезда решила воплотить мечту детства и оседлала быка, совсем не обращая внимание на то, что была в ультракоротком платье.

Поучаствовать в аттракционе Лолита решила после того, как блогер Вася Шакулин не смог удержаться на пластиковом животном и эффектно упал прямо в студии. Милявская грациозно взобралась на быка, широко раскинув ноги и продемонстрировав их длину. Артистку абсолютно не смутило то, что для «укрощения» быка ей пришлось задрать одежду практически до пояса, как и то, что сзади нее пристроился молодая звезда YouTube Вася Шакулин. Лолиту однозначно позабавило создавшееся положение, и она отпустила несколько ироничных комментариев. Милявская призналась, что еще с детства мечтала самолично оседлать этого дикого животного, особенно после того, как увидела клип Мадонны.

Теперь мечта Лолиты Милявской осуществилась, и поклонники смогут насладиться выпуском передачи со звездой в новогоднюю ночь.