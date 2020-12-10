От коронавируса COVID-19 умер актер из «Пятого элемента» Том Листер

Сегодня, 09:59

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От коронавируса COVID-19 умер актер из «Пятого элемента» Том Листер

От COVID умер актер из «Пятого элемента» 62-летний Том Листер.

Как сообщило издание TMZ, 11 декабря в своей квартире в Лос-Анджелесе нашли мертвым Тома Листера-младшего. Афроамериканский актер известен по своими эпизодическим ролям в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Темный рыцарь», «Звездные войны» и другим.

Еще 10 декабря друзья и бизнес-партнеры актера забеспокоились, что он со среды не выходит на контакт. Об этом сообщили в полицию.

Когда правоохранители оказались в доме Листера-младшего, они обнаружили лишь его труп. Предварительная версия полицейских - смерть от естественных причин, однако подробности не сообщаются.

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