37-летняя внучка Владимира Высоцкого родила седьмого ребенка

Как известно, у знаменитого актера и барда Владимира Высоцкого было три брака. У двоих сыновей знаменитости имеются многодетные семьи, следовательно, внуков и внучек у Высоцкого осталось немало. Интереснее всего наблюдать за судьбой дочери Аркадия Высоцкого Натальей Теплицкой. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Известно, что Наталья получила высшее образование в США, после чего сменила имя. Сейчас ее зовут Наама Теплицкая. В 2010 году девушка заключила брак с религиозным евреем Шломом Теплицким. Он родом из Одессы.

После вступления в брак Наама приняла иудаизм, побрилась налысо, согласно правилам и законам ортодоксальных иудеев, надела парик и стала матерью семерых детей. Самому последнему из них всего несколько месяцев. На данный момент семейство проживает в Питтсбурге.

Супруги живут по Божьим законам – сколько даст Бог детей, столько и родят. Сейчас Наталье 37 лет, потому в этом возрасте можно родить еще столько же. Утверждают, что внучка Высоцкого очень похожа на свою бабушку, супругу актера, Людмилу Абрамову.