Феномен популярности Ольги Бузовой пользователи сравнили со стулом

Пользователи сравнили популярность Ольги Бузовой со стулом.
Она стала одной из самых обсуждаемых звезд 2020 года, наравне с актером Михаилом Ефремовым, который мелькал на главных страницах таблоидов после ДТП в центре Москвы.
В уходящем году Ольга Бузова ничего особенного не сделала, тем не менее, она все еще одна из самых обсуждаемых артисток, пишет МК.
Обсуждая популярность Бузовой, пользователи вспомнили эксперимент, который провели около 20 лет назад на одном из телеканалов Нидерландов. Было запущено реалити-шоу, на котором показывали один обычный стул. И сразу же зрители начали обсуждать, в чем суть этого проекта. Спустя несколько дней стул повернули на 180 градусов, а потом положение стула начали менять регулярно. И жители Нидерландов тратили уйму времени на обсуждение происходящего в этом реалити-шоу.
«В общем, этот эксперимент подтвердил, что любой объект может стать предметом бурных обсуждений. Ему только нужно постоянно мелькать в информационном поле и чуть менять своё положение», - отмечает МК.
Сейчас Бузова популярна, «как стул», отмечают журналисты. Ей необходимо лишь время от времени подавать минимальный информационный повод, мелькая на телеэкранах и в соцсетях.
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