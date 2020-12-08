Феномен популярности Ольги Бузовой пользователи сравнили со стулом

Пользователи сравнили популярность Ольги Бузовой со стулом.

Она стала одной из самых обсуждаемых звезд 2020 года, наравне с актером Михаилом Ефремовым, который мелькал на главных страницах таблоидов после ДТП в центре Москвы.

В уходящем году Ольга Бузова ничего особенного не сделала, тем не менее, она все еще одна из самых обсуждаемых артисток, пишет МК .

Обсуждая популярность Бузовой, пользователи вспомнили эксперимент, который провели около 20 лет назад на одном из телеканалов Нидерландов. Было запущено реалити-шоу, на котором показывали один обычный стул. И сразу же зрители начали обсуждать, в чем суть этого проекта. Спустя несколько дней стул повернули на 180 градусов, а потом положение стула начали менять регулярно. И жители Нидерландов тратили уйму времени на обсуждение происходящего в этом реалити-шоу.

«В общем, этот эксперимент подтвердил, что любой объект может стать предметом бурных обсуждений. Ему только нужно постоянно мелькать в информационном поле и чуть менять своё положение», - отмечает МК.

Сейчас Бузова популярна, «как стул», отмечают журналисты. Ей необходимо лишь время от времени подавать минимальный информационный повод, мелькая на телеэкранах и в соцсетях.