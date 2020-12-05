София Ротару устроила скандал на «Песне года» и публично обругала своего помощника

Сегодня, 11:09

Ольга Громова

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София Ротару устроила скандал на «Песне года» и публично обругала своего помощника
София Ротару

73-летняя певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года». При этом знаменитость согласилась петь бесплатно и не потребовала гонорара. Однако во время съемок разразился скандал. 

За кулисами народная артистка была в прекрасном настроении и с удовольствием общалась со своими коллегами, в том числе с Филиппом Киркоровым. А ее выступление произвело настоящий фурор, что, собственно, и неудивительно, особенно сейчас, когда для российских зрителей стало редким удовольствие видеть на сцене любимую певицу.

Россияне очень тепло встретили любимицу и подарили Софье Михайловне столько цветов, что сама унести она их не могла. За кулисами на помощь звезде вызвались придти несколько помощников. Но один из мужчин, видимо, чем-то провинился перед Ротару.

Она отвергла его помощь и сорвалась: 

«Уйди отсюда, я сказала!»

После этого София Ротару как ни в чем не бывало повернулась к камерам, улыбнулась и позволила фотографам и телеоператорам ее фотографировать, пишет «Собеседник».

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