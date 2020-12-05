Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своем смертельностей диагнозе

О своем смертельном заболевании рассказала звезда передачи «Аншлаг», заслуженная артистка России Светлана Рожкова.

Она сообщила в передаче «Звезды сошлись», что ей осталось жить примерно полтора года, поскольку у нее врачи выявили цирроз печени предпоследней стадии.

«У нас принято думать, что если цирроз печени, значит, человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности», - сказала Рожкова.

По словам Рожковой, она как-то в юности потеряла сознание, выпив лишь рюмку крепкого алкоголя. Тогда ее друзья смогли оказать ей помощь до приезда медиков, хотя и сломали грудину.

Артистка объяснила, что причиной цирроза у нее стал аутоиммунный гепатит, который обострился на фоне стресса. У Рожковой несколько лет назад скончался отец. Его уход из жизни она перенесла тяжело.

Рожкова поблагодарила всех неравнодушных людей, которые и сейчас помогают ей бороться с тяжелой болезнью. По ее словам, во время болезни она поняла, что не одинока, и в мире много хороших людей.