Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своем смертельностей диагнозе

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

0

Image 16+
Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своем смертельностей диагнозе
Заслуженная артистка России Светлана Рожкова

О своем смертельном заболевании рассказала звезда передачи «Аншлаг», заслуженная артистка России Светлана Рожкова. 

Она сообщила в передаче «Звезды сошлись», что ей осталось жить примерно полтора года, поскольку у нее врачи выявили цирроз печени предпоследней стадии.

«У нас принято думать, что если цирроз печени, значит, человек бухал. У меня же с алкоголем не заладилось с самой юности», - сказала Рожкова. 

По словам Рожковой, она как-то в юности потеряла сознание, выпив лишь рюмку крепкого алкоголя. Тогда ее друзья смогли оказать ей помощь до приезда медиков, хотя и сломали грудину. 

Артистка объяснила, что причиной цирроза у нее стал аутоиммунный гепатит, который обострился на фоне стресса. У Рожковой несколько лет назад скончался отец. Его уход из жизни она перенесла тяжело. 

Рожкова поблагодарила всех неравнодушных людей, которые и сейчас помогают ей бороться с тяжелой болезнью. По ее словам, во время болезни она поняла, что не одинока, и в мире много хороших людей. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова рассказала о своем смертельностей диагнозе

Сегодня, 15:54

Названы имена звезд шоубиза, которые отказались сниматься в «голубых огоньках»

Сегодня, 13:54

Певец Моргенштерн поучаствовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале

Сегодня, 10:59

Валерия Леонтьева после пластики сочли копией Надежды Бабкиной

5-12-2020, 16:29

Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии покойного шансонье

5-12-2020, 12:29

Наташа Королева убежала к аборигенам в Африку

4-12-2020, 13:24

Илья Авербух опроверг слухи о сокращении экранного времени Загитовой в «Ледниковом периоде»

4-12-2020, 11:24

Стас Михайлов опасается ухода многих артистов со сцены из-за пандемии COVID-19

4-12-2020, 10:19

Пригожин оправдался за свой отдых в Дубае после жалоб на нищету

3-12-2020, 22:34

Сергей Шнуров назвал Басту болваном из-за срыва карантина

3-12-2020, 20:24

Александр Колтовой накануне авиакатастрофы развелся с женой

3-12-2020, 14:49

Дарья Мороз удивила поклонников округлым животом

2-12-2020, 21:59

Дарья Мороз в колготках без юбки удивила фанатов

1-12-2020, 15:19

Рэпер Баста назвал Аллу Пугачеву «лукавой бабой»

1-12-2020, 14:49

Влад Сташевский хочет найти сына, которого бросил 22 года назад

1-12-2020, 14:14

Ирина Салтыкова записала совместный трек с Гребенщиковым и пожаловалась на отсутствие достойных песен

30-11-2020, 22:34

Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым

30-11-2020, 19:54

Собчак объяснила свое нежелание носить защитную маску во время пандемии

30-11-2020, 14:19

«Уходит из этого мира»: друг Ирины Отиевой рассказал о состоянии певицы

30-11-2020, 11:59

Критик Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму

30-11-2020, 11:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров