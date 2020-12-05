Филипп Киркоров рассказал, что его связывает с рэпером Dava

Вчера, 23:59

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Филипп Киркоров рассказал, что его связывает с рэпером Dava
Филипп Киркоров с рэп-исполнителем Давидом Манукяном

53-летний поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с рэп-исполнителем Давидом Манукяном, более известным как Dava. Избранник Ольги Бузовой все чаще на светских мероприятиях находится в компании Киркорова, что скорее всего означает, что Филипп Бедросович взял молодого исполнителя «под свое крыло». 

Не стал исключением для совместного визита Давида Манукяна и Филиппа Киркорова и программа «Песня года», в которой поп-король участвует уже юбилейный 30-й раз. На шоу исполнители презентовали совместный трек «Ролекс» что, по словам самого Киркорова, «вернуло ему популярность среди молодежи».

«Мы сейчас тесно сотрудничаем с Давидом, и он буквально выдернул меня из моего семейного гнездышка, и заставил активно работать над новой песней. Он полон энергии и заряжает ею всех вокруг. Я благодарен ему за то, что благодаря нашему совместному труду появилась эта чудесная песня. Последнее время я больше занимался детьми, редко где появлялся, но теперь появился замечательный повод вновь напомнить о себе — это наша песня Ролекс», - сказал Филипп Киркоров. 

Известно, что после выхода клипа этой песни Филипп подарил рэперу в знак благодарности оригинальные часы фирмы Rolex стоимостью не менее 16 миллионов рублей.

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