Названы имена звезд шоубиза, которые отказались сниматься в «голубых огоньках»

Решение отказаться от участия в «новогодних огоньках» высказали многие звезды российской эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Любовь Успенская и Лолита Милявская. Главной причиной такой позиции была названа пандемия коронавируса, передает «ФАН».

Известно, что первым певцом, наотрез отказавшемся выступать в съемках новогодних шоу, стал 55-летний певец, актер и продюсер Валерий Меладзе. Он сообщил, что категорически не согласен с теми карантинными ограничениями, которые были введены в стране в период пандемии коронавируса, из-за чего пришлось отказаться от гастролей и концертов на несколько месяцев. Из-за этого, по словам артиста, многие звезды ощутили «серьёзный финансовый удар», и теперь будут бойкотировать все новогодние шоу.

«Раньше мы никому не были нужны, а теперь для того, чтобы заполнить эфир в новогодние праздники, вспомнили о российских звездах. Лично я категорически отказываюсь участвовать во всех предстоящих голубых огоньках», - заявил Валерий Меладзе.

Его позицию поддержала 66-ти летняя Любовь Успенская, которая прокомментировала, что ей не нравятся «массовые сборища» в период пандемии. Впрочем известно, что певицу можно будет увидеть в новогоднем выпуске программы «Угадай мелодию» и еще нескольких проектах. Свое участие в этих шоу она объяснила просто — «потому что нравится».

Также отказалась участвовать в «новогодних огоньках» и 37-летняя Алсу, которая тоже опасается за свое здоровье и предпочитает сократить количество съемок. Эпатажная Лолита Милявская высказалась, что от «Голубых огоньков» ее тошнит, поскольку за все время своей 35-летней карьеры на телевидении на новогодних шоу она успела побывать и ведущей, и суфлером, и участницей.

«Есть вещи, которые у меня вызывают тошноту. То, что не развивается отечественное телевидение, относится именно к таким вещам. Мне надоело на новогодних огоньках нарочито улыбаться и показывать искусственные эмоции, бездушно хлопать в ладоши и петь под фонограмму», - заявила звезда.

Также еще одним артистом, отказавшимся от участия в новогодних «Голубых огоньках» стал шансонье Александр Новиков. Таким способом артист решил поддержать Валерия Меладзе и попытаться привлечь внимание к шоу-бизнесу, который терпит большие убытки из-за пандемии коронавируса.