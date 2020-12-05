Певец Моргенштерн поучаствовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале

Сегодня, 10:59

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Певец Моргенштерн поучаствовал в шоу «Давай поженимся» на Первом канале
Моргенштерн

22-летний российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн стал участником популярного шоу «Давай поженимся». Ведущая программы Лариса Гузеева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте короткий видеоролик со съемок новогоднего выпуска шоу, в котором «засветился» и Алишер Валеев. 

На опубликованном в Stories видео видно, что скандальный рэп-исполнитель стоит на сцене в непривычном для себе амплуа — в классической белой рубашке, брюках и галстуке. На полу под ногами рэпера рассыпаны лепестки роз, а студия украшена новогодними шарами и еловыми ветками. На видеоролике артист танцует, но потом останавливается, чтобы поправить внешний вид — он достает из кармана расческу и зачесывает волосы в элегантную прическу. На видео также попала предположительная невеста, которая исполняет песню «Снежинка» из кинофильма «Чародеи». За кадром также слышно, как соведущая Роза Сябитова подпевает участнице.

Лариса Гузеева намекнула, что в программе «Давай поженимся!» Моргенштерн выступал не один — однако ведущая не рассекретила, в качестве кого Моргенштерн пришел на шоу, участника или просто приглашенного гостья.

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