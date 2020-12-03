Валерия Леонтьева после пластики сочли копией Надежды Бабкиной

Сегодня, 16:29

Ольга Громова

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Валерия Леонтьева после пластики сочли копией Надежды Бабкиной

Пользователи Сети перепутали народного артиста РФ Валерия Леонтьева с Надеждой Бабкиной. Певец после пластической операции выглядит внешне точь-в-точь, как она.

Сходство заприметили на снимке, которым в своем Instagram поделился Николай Басков. На фото он запечатлен с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. Все вместе они побывали на съемках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Басков фото подписал, за что его поблагодарили фанаты. Иначе, говорят они, ни за что бы не признали Валерия Леонтьева. Слишком он похож на Бабкину.

«Николай, спасибо, что вы подписали, что это Леонтьев. Вначале подумала, что это Надежда Бабкина, фух!» — написала один из комментаторов. 

Ее поддержали многие.

«Видимо, не одной мне показалось, что Леонтьев похож на Бабкину. Извиняюсь!», «Такой молодой, ну прямо мальчишка», «Браво! Если это действительно не фотошоп, то большие овации пластическому хирургу. Великолепная работа», — делятся своими впечатлениями пользователи социальной сети.

Некоторые юзеры в шутку допустили, что лица Бабкиной и Леонтьеву делал один и тот же пластический хирург.

Напомним: Валерию Леонтьеву 71 год. Сеть часто облетают слухи о том, что артист серьезно болен. Эта фотография может служить их опровержением. Артист, похоже, здоров и выглядит великолепно, как молодой парень.

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