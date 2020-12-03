Вдова и сын Михаила Круга отказались от фамилии покойного шансонье

Вдова Михаила Круга Ирина и их общий сын Александр отказались от фамилии покойного шансонье, сообщают «Дни.ру».

Александру, сыну убитого в 2002 году исполнителя песни «Владимирский централ», уже 18 лет. До недавнего времени у парня в документах была настоящая фамилия отца, но в феврале парень решил от нее отказаться. Он, как и родитель, которого нет в живых, стал Кругом.

«Прежде был, как и отец по паспорту, Воробьевым, сейчас же стал Кругом», — признался молодой человек.

Его мать Ирина также стала Круг по документам. Ранее для певицы это был творческий псевдоним.

«Сын сменил вслед за мной — я сказала, что так надо», — пояснила знаменитость.

Александр пошел в отца и мать, унаследовав талант. У него неплохой голос - бархатный баритон. Он позволил ему поступить в театральный институт имени Щукина. Парень хочет реализовать себя как актер, но иногда вместе с мамой выступает как исполнитель.

«Я прекрасно понимаю, что меня буду всегда сравнивать, оценивать с родителями, поэтому мне нужно и важно стать лучше, показать, что и я чего-то стою», — честно и откровенно признался Александр Круг.

Михаил Круг был убит летом 2002 года в своем доме в поселке Мамулино под Тверью. Кроме шансонье, в помещении находились Ирина и их общий сын Александр, а также дочь женщины и сын музыканта от предыдущих браков.