Илья Авербух опроверг слухи о сокращении экранного времени Загитовой в «Ледниковом периоде»

Сегодня, 11:24

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Илья Авербух опроверг слухи о сокращении экранного времени Загитовой в «Ледниковом периоде»
Алина Загитова ведущая шоу «Ледниковый период»

46-летний экс-фигурист и Заслуженный мастер спорта России Илья Авербурх опроверг информацию, что ведущей «Ледникового периода» на Первом канале Алине Загитовой якобы сократили экранное время. По словам хореографа, это заявление — вершина глупости, передает «Чемпионат».

Как подчеркнул Илья Авербух, олимпийской чемпионке 2018 года и ведущей популярного шоу «Ледниковый период» никто не сокращал эфирное время, и не вырезал ее фразы из передачи.

«Я думаю, что тот, кто запустил подобный слух, просто сошел с ума. Алина великолепно ведет передачу, она потрясающая ведущая. Сокращения эфирного времени не может быть, и это — ещё раз повторю – великая глупость. Скорее всего, от желания хайпануть», - прокомментировал двукратный чемпион мира среди юниоров. 

Известно, что на данный момент 18-ти летняя чемпиона мира среди юниоров и первая в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании, взяла паузу в своей профессиональной карьере — сейчас Алина Загитова совершенствует свои навыки телеведущей, являясь ведущей шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

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