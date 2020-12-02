Стас Михайлов опасается ухода многих артистов со сцены из-за пандемии COVID-19

51-летний эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер Стас Михайлов поделился переживаниями по поводу «чистки кадров» из-за пандемии коронавируса COVID-19. По словам певца, вынужденные карантинные меры, которые включают и отмену концертов, оказали серьезный удар для многих звезд российской эстрады, которые могут и вовсе покинуть шоу-бизнес. Об этом пишет «ФАН».

Популярный певец выразил разочарование тем, что многие спектакли и концерты артистов по-прежнему отменяются, так как эпидемиологическая ситуация в российских регионах подразумевает жесткие карантинные ограничения. Стас Михайлов предсказал, что если гастрольная обстановка на эстраде не изменится в лучшую сторону, это грозит уходом со сцены многих талантливых артистов.

«Если артист перестает выступать, то вся цепочка, состоящая из организаторов, техработников, менеджеров и многих других начинает сыпаться. Они точно так же остаются без работы, и вынуждены искать средства для выживания на стороне. Фактически артист вынужденно остается без своей команды — и многие не выдержат такой ситуации, и покинут сцену насовсем», -предсказал Михайлов.

Певец пояснил, что тотальное безденежье в период пандемии появилось в российском шоу-бизнесе из-за его неправильного устройства.

«На Западе все артисты зарабатывают на своих авторских правах, поэтому пандемия не так сильно отразилась на их кошельках. У нас же мы можем выживать только за счет своих концертов — поэтому наши артисты и переживают сейчас такой кризис», - добавил Стас Михайлов.

В то же время артист не теряет надежды, что зрители, соскучившись за своими любимыми артистами, сразу же хлынут на концерты, как только снимут карантинные ограничения.

«Однако если такая же обстановка, которая сформировалась сейчас, продлится еще несколько месяцев – некоторых артистов просто не станет как артистов», - заключил певец.