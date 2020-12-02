Наташа Королева убежала к аборигенам в Африку

Сегодня, 13:24

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Наташа Королева убежала к аборигенам в Африку
Наташа Королева с аборигенами в Африке

Российская певица, 47-летняя Наташа Королева на своей странице в Instagram призналась своим подписчикам, что убежала от этого сложного года и периода жизни в Африку, чтобы пожить в дикой природе. Об этом сообщает «NewInform».

Артистка опубликовала фото, на котором стоит в компании африканских аборигенов на берегу океана. Королева написала, что приняла решение уехать из Москвы на остров, чтобы «обнулиться» вдали от цивилизованного мира.

Наташа отметила, что 2020 год устроил проверку ее силе духа и ее браку с Тарзаном. Певица столкнулась с травлей, шквалом негатива, потому приняла решение «сбросить этот груз».

«Мне необходима глобальная перезагрузка, которая уже потихоньку начинается», - пишет Королева.

Однако подписчики певицы не поверили в искренность этого обращения. По их мнению, это очередная попытка Наташи обратить на себя всеобщее внимание. Кроме этого, певица сообщает, что уехала в Африку одна, но ее супруг Тарзан недавно выложил фото, на котором он запечатлен с очень похожими аборигенами.

«Вы же не одна там, Тарзан же тоже фото такое выкладывал», «Видимо отдыхают вместе», «Это их очередной пиар. Опять подписчиков дурачат своими постами», - прокомментировали поклонники публикацию Королевой.

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