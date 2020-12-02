Пригожин оправдался за свой отдых в Дубае после жалоб на нищету

Вчера, 22:34

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Пригожин оправдался за свой отдых в Дубае после жалоб на нищету

51-летний продюсер Иосиф Пригожин, который в период пандемии очень громко заявлял о бедственном положении артистов из-за карантина, находится на отдыхе в ОАЭ, о чем открыто рассказывает публике на своей странице в Instagram. Этот факт вызвал у общественности негодование, поэтому деятель шоу-бизнеса решил оправдаться. 

Так, в интервью на YouTube-канале «Редакция» Пригожин сообщил, что с середины октября находится в Дубае. Кроме этого, продюсер заявил, что не видит в этом ничего странного, так как за долгие годы своей деятельности у него есть возможность съездить в отпуск. А заявление о бедственном положении звезд шоу-бизнеса в период пандемии было ничем иным, как поддержкой. Себя в эти ряды Иосиф не вписывал.

Пригожин отметил, что таким образом решил придать общественности информацию о тяжелом положении сфер развлечений, посвятив в проблемы как публику, так и государство. Продюсер уточнил, что из-за коронавируса более 600 тысяч артистов остались без работы.

«Я бы мог просто сидеть тихо, кайфовать, загорать и наслаждаться жизнью, на которую сам заработал», - сказал Иосиф в ходе интервью.

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