Сергей Шнуров назвал Басту болваном из-за срыва карантина

Лидер группировки «Лениград» Сергей Шнуров в своей новой «поэме» обвинил рэпера Басту в срыве карантина в Петербурге.

Жесткие ограничения в Петербурге были введены после того, как стало известно, что в Ледовом дворе состоялся с множеством нарушений концерт рэпера Басты. В Сети были опубликованы фото и видео с концерта, на которых запечатлена огромная толпа людей на его концерте. Стоит отметить, что Ледовый дворец Петербурга может принять до 12 тыс. зрителей.

Шнуров не обошел это событие и раскритиковал Басту за срыв карантина:

«В дом зашел и даже ног не вытер.

Поздравляю, Вася, ты болван.

…

В городе моем случилась баста,

Это ставлю я тебе в вину.

Думать головой учись, жопастый».

В Смольном заявили после этого концерта, что из-за нарушений карантинных ограничений в городе моментально ускорились темпы распространения коронавируса. Поэтому пришлось принять решение о новых жестких ограничениях. Вице-губернатор города Евгений Елин назвал это «Уроком Басты».

Город на новогодние праздники закрыли для туристов, а кафе, бары и рестораны вовсе не смогут работать несколько дней, в том числе 31 декабря и 1 января. При этом в период новогодних каникул часы их работы также существенно ограничены.