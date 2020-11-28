Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым

Вчера, 19:54

Ольга Громова

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Полина Гагарина официально подала на развод с Дмитрием Исхаковым

Певица Полина Гагарина обратилась с исковым заявлением о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым в мировой суд Москвы. Об этом сообщило АГН «Москва», в распоряжении которого оказалась копия документа.

Заявление о разводе Полина Гагарина подала 24 ноября. Беседу между истцом и ответчиком назначили на 14 декабря. Певица, как отмечает Telegram-канал Mash, будет добиваться, чтобы общую дочь Мию оставили по решению суда с ней. При этом она ничего не имеет против свиданий ребенка и отца.

А уже непосредственно после того, как в деле о разводе будет поставлена точка, популярная артистка, как узнал Mash, хочет подавать иск о разделе имущества. Речь о недвижимости, в числе которой загородный дом и несколько квартир, а также компания Гагариной.

Известно, что пара вместе не живет как минимум с мая. Мужем и женой Гагарина и Исхаков стали в 2014 году, а спустя три года у них родилась дочь - девочку назвали Мией.

У Полины также имеется сын от первого брака с актером Петром Кисловым - мальчику уже 13 лет.

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