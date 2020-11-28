Собчак объяснила свое нежелание носить защитную маску во время пандемии

Сегодня, 14:19

Ольга Громова

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Собчак объяснила свое нежелание носить защитную маску во время пандемии
Российская журналистка Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак снова вызвала шквал критики в свой адрес. Россияне ополчились на нее после того, как стало известно, что светская львица не желает носить маски в общественных местах, и считает, что у нее есть на это право.

Недавно Ксения слетала в свой родной Петербург, чтобы побывать на спектакле «Братья Карамазовы». Традиционно о своей поездке теледива отчиталась на своей странице в социальной сети Инстаграм.

«В зале — ни одного свободного места», - уведомила Собчак своих подписчиков.

Это возмутило россиян - пандемия коронавируса ведь, иль любители театрального искусства об этом забыли.

Одним из первых не выдержал журналист Роман Супер.

«Ни одного свободного? Ну, в больницах тоже уже ни одного свободного. Молодцы», - язвительно отметил он.

Но Собчак решила отреагировать и заявила, что ей средства индивидуальной защиты ни к чему, так как она коронавирусом переболеть уже успела. Причем, Ксения почему-то решила, что у нее есть защита от «короны» на полгода, хотя врачи считают, что антитела, в среднем, держатся три месяца.

«Кто — молодцы? У меня антитела и я переболела. Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода», - резко отреагировала Ксения Собчак.

Однако жители Петербурга переживают, что из-за таких, как Собчак, театр могут закрыть.

«Теперь театр прикроют благодаря рекламе от Собчак "ни одного свободного места" в разгар пандемии», - написал мужчина в комментариях, выразив мнение многих.

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