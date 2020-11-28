Критик Соседов призвал не осуждать артистов за песни под фонограмму

Непримиримый музыкальный критик Сергей Соседов заступился за артистов, участвующих в шоу «Суперстар. Возвращение». Он сказал, что выступления под фонограмму вполне оправданы. Соседов пояснил, что это вынужденная мера, так как члены жюри на проекте оценивают не только исполнение композиции, но и аранжировку, и стилистику и прочие нюансы. А реализовать это в техническом плане оказалось бы более сложной задачей, если бы речь шла о живом звуке, заявил критик. Даже выступая под фонограму, можно допустить ошибки, сказал критик.

При этом Соседов подчеркнул, что у него не вызывает сомнение, что участники проекта умеют петь. Однако если бы они исполняли вживую, то пришлось бы отказаться от элементов шоу, отметил критик. Он также добавил, что фонограмма, как правило, записывается с первого раза и никто не занимается ее обработкой, так как на это просто нет времени.

В целом журналист отметил, что «Суперстар. Возвращение» – сложное шоу в техническом плане. Соседов считает, что это не концерт или конкурс, а видеоклипы. Он также заметил, что артисты каждый свой клип снимают в течение нескольких дней, а на шоу программа снимается четыре часа. Таким образом, участники ради ярких постановок жертвуют живым пением.

Между тем шоу «Суперстар. Возвращение» продолжает набирать популярность, пишет sobesednik.ru .

Первый выпуск программы обошел по рейтингам программы Первого канала и «России 1». Но не всем зрителям понравилось шоу. Многие отмечают, что в первом сезоне шоу участники пели вживую, а сейчас они работают под фонограмму.