39-летняя Ксения Собчак заявила о праве нарушать карантинные ограничения

В ответ на комментарий российского журналиста 39-летняя телеведущая Ксения Собчак сообщила о том, что имеет полное право нарушать карантинные ограничения, так как у нее уже имеются антитела. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Так, на своей странице в Instagram Ксения опубликовала пост, который посвящен театральной постановке «Братья Карамазовы», проходившей в Санкт-Петербурге. Журналистка сообщила, что сходила на спектакль и была довольна наполненности зала, несмотря на карантинные ограничения.

«Посетила пьесу "Братьях Карамазовы" Додина. В зале не было ни одного свободного места», - подписала публикацию Собчак.

Под фотографией стали появляться комментарии поклонников, которые с гневом отметили, что в период пандемии нужно дома сидеть, а не ходить по многолюдным мероприятиям. Свой отзыв оставил и известные российский журналист Рома Супер.

«Ни одного свободного? Ну молодцы. В больницах вот тоже свободных нет», - отметил он.

На эти претензии Ксения ответила, что теперь может делать все что угодно, так как коронавирусом она переболела и имеет антитела.